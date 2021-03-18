Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer
ABONE OL

Milli atletler, Bakan Kasapoğlu'na toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı getirdi

Milli atletler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını teslim etti

Milli atletler, Bakan Kasapoğlu'na toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı getirdi

Atletler toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın merkez binasına getirdi. Sporcuları kapıda karşılayan Kasapoğlu, kutunun içindeki emanetleri öpüp başına koyarak teslim aldı.

Daha sonra sporcuları ağırlayan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin bir direniş olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir yükseliş, bir kahramanlık destanı ve o ruhla Anadolu topraklarında düşmana karşı verilecek milli mücadelenin de kalesidir Çanakkale. Bu ruh o günkü gibi bugün de var yarın da olacak. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle değerli sporcularımız Gelibolu'dan aldıkları mukaddes toprağı, suyu ve şanlı bayrağımızı bugün bizlere getirdiler. Sporcularımızın, şehitlerimizin bu ali makamından bizlere ulaştırdığı emanet bizler için de gurur meselesi oldu. Bu emaneti bakanlığımızın en güzel yerinde gururla, heyecanla saklayacağız. Bu ruhtan taviz vermeyen gençlerimiz yarınlar da bu kutsal emanete çok güçlü şekilde sahip çıkacaklar ve yukarılara taşıyacaklar."

Türk gençliğinin tüm dünyanın ve mazlumların umudu olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Gençlerimizin donanımlı şekilde yetişmesi en büyük arzumuz. Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki mücadelesi, hem bugünümüz hem yarınlarımız açısından gençlerimiz adına sürdürülen bir mücadele. İnanıyoruz ki gençlerimiz yarınların donanımlı anneleri, babaları olarak sonrasında yarınların bilim insanları olarak, kültür, sanat, edebiyat, insanları olarak her alanda mücadele ortaya koyacaklar. Bugün sporcularımızla beraberiz, sporcularımız da bu mücadeleyi alın terleriyle güçlü bir şekilde ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, gençler için bütün imkanları seferber ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan aldığımız ruhla ilhamla dik durmaya bu yolda beraber yürümeye devam edeceğiz. Biz hep birlikte, Çanakkale'yiz, Trakya'yız, Anadolu'yuz, Türkiye'yiz. Doğu, batı, kuzey, güneyiyle 81 vilayetiyle hiçbir engel bizim beraberliğimizi, kardeşliğimizin karşısında duramadı, duramayacak. Hem hoşgörünün hem de kardeşliğin sembolüyüz. Soluduğumuz bu havayı söylediğimiz türküleri yine birlikte söylemeye devam edeceğiz. İlelebet kardeş olarak, bir olarak şanslı bayrağımızla bu kutsal emanete sahip çıkarak, bu coğrafyada beraber olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha tüm şehitlerimizi, cepheye koşan tüm aziz milletimizin mensuplarını saygıyla anıp rahmetle yad ediyorum. Bu güzel emaneti bizlere ulaştırdığınız için teşekkür ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'li golfçü Tiger Woods taburcu edildi
DİĞERTiger Woods taburcu edildi
Bakanı Kasapoğlu duyurdu: Milli sporcu bursunun kapsamı genişletildi
DİĞERMilli sporcu bursunun kapsamı genişletildi
Salgın nedeniyle ara verilen Kırkpınar'ın yapılması umuduyla pehlivanlar antrenmanlara başladı
DİĞERPehlivanlar antrenmanlara başladı
Türkiye, 470 Kadınlar sınıfında ilk defa Olimpiyat Oyunları’nda
DİĞERYelkende tarihi olimpiyat kotası
Özel sporcu Fatma Damla Altın, Avrupa şampiyonu oldu
DİĞERAltın kız Fatma Damla
Ersu Şaşma Türk atletizm tarihine geçti
DİĞERTürk atletizm tarihine geçti
Tekvandocular, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazır
DİĞERTekvandocular, Tokyo'ya hazır!
Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, 14 altın madalyanın ardından gözünü olimpiyatlara çevirdi
DİĞERGözünü olimpiyatlara çevirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Kulüplerin finansal durumundan yöneticiler sorumlu olacak”
DİĞERBakan Kasapoğlu duyurdu: Yöneticiler sorumlu olacak!
Milli atlet Ayetullah Demir'den 60 metre engelli rekoru
DİĞERAyetullah Demir'den 60 metre engelli rekoru