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Milli basketbolcu Ayşe Cora, BOTAŞ'a transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan milli basketbolcu Ayşe Cora, Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi BOTAŞ'a transfer olduğunu duyurdu

Ayşe Cora

Fenerbahçe'den ayrılan milli basketbolcu Ayşe Cora, Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi BOTAŞ'a transfer olduğunu duyurdu.

Ayşe Cora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon için BOTAŞ ile anlaşma sağladım. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda da forma giyen Ayşe Cora, 4 sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'den geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. 27 yaşındaki oyun kurucu, yeni sezonda başkent ekibinin formasını giyecek.

BOTAŞ, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Işıl Alben'den sonra önemli bir transfere daha imza atmış oldu.

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