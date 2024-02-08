Milli Basketbolcu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a transfer oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takas edildi.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Buddy Hield'ı 76ers'a gönderen Pacers, karşılığında Furkan Korkmaz ve Marcus Morris'i kadrosuna katarken 3 adet ikinci tur draft hakkı da elde etti.

76ers'ta son iki yıldır forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Furkan, 2017'den beri görev yaptığı NBA'de maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.