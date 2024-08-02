Milli Boksör Esra Yıldız Kahraman çeyrek finale yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı.
Giriş: 02.08.2024 - 17:34 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:35
South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı.
Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final müsabakasını 4 Ağustos'ta Pazar günü TSİ 12.15'te oynanacak.
çıkacak.
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