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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli Boksör Hatice Akbaş son 16'da! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli Boksör Hatice Akbaş son 16'da!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boksta kadınlar 54 kiloda milli boksör Hatice Akbaş, son 32 tur müsabakasında Büyük Britanyalı boksör Charley Davison'ı mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 21:50 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:50
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        Milli Boksör Hatice Akbaş son 16'da!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde milli boksör Hatice Akbaş, son 16 turuna yükseldi.

        North Paris Arena'da yapılan kadınlar 54 kilo müsabakasında Büyük Britanyalı Charley Davison'u 3-2 mağlup eden Akbaş, bir üst tura çıktı.

        Hatice Akbaş, son 16 turundaki maçına 30 Temmuz Salı günü çıkacak.

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