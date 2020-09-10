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Milli boksör katletmişti! Vahşetin görüntüsü!

Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı (25) darp edip, 37 kez bıçaklayarak öldüren Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, evden kaçan genç kızı peşinden gidip tekrar eve götürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler mahkeme dosyasına girdi

kadın cinayeti
DHA

Muğla'da, Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KAÇAN ZEYNEP'İ EVE GERİ GÖTÜRÜYOR

DHA'da yer alan habere göre görüntülerde, sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu'ndan kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı yer aldı. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

37 KEZ GENÇ KIZI BIÇAKLAMIŞTI

Kemaloğlu hakkındaki savcılık iddianamesinde kan donduran korkunç detaylar yer almıştı. İddianamede yer alan otopsi raporunda, Kemaloğlu'nun genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden 37 kez bıçakladığı ve bunlardan 13'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

13 BIÇAK DARBESİ ÖLDÜRÜCÜ BÖLGELERE

Sağ-sol akciğer, kalp, karaciğer ile sağ böbreğinde kesikler bulunduğu ifade edilen raporda, Zeynep Şenpınar'ın yanağının üst bölgesindeki, çenesinin altındaki ile her iki dizindeki yaraların darp sırasında oluştuğu bilgisi yer aldı.

'AHMET'LE NET ŞEKİLDE BİTTİ' MESAJI GÖNDERDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" yazılı mesajı attığı ortaya çıktı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı basına yansımıştı.

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