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Milli boksörlerden Mehmetçik'e madalyalı destek

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya alan Busenaz Sürmeneli, "Ülkeme bu zor günlerde bu madalyayı kazandırdığım için çok mutluyum" dedi. Dünya ikincisi Elif Güneri, "Bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize" ifadesini kullanırken, gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, "Artık hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak" şeklinde konuştu

Busenaz Sürmeneli

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcular, elde ettikleri başarılarla Mehmetçik'e moral olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Rusya'daki organizasyonda altın madalya alan Busenaz Sürmeneli ile kürsünün ikinci basamağına çıkan Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla "Barış Pınarı Harekatı" yürüten Mehmetçik için de büyük moral oldu.

Ulan Ude kentinde düzenlenen şampiyonada 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan ve Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e asker selamı gönderen Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ülkeme bu zor günlerde bu madalyayı kazandırdığım için çok mutluyum." dedi.

Organizasyonu gümüş madalyayla tamamlayan milli sporculardan Elif Güneri, Türkiye'nin "çok zorlu bir süreçten geçtiğini" belirterek, "Bizler de bir nebze merhem olabiliyorsak ne mutlu bize... Her şey ülkemiz için, ne mutlu Türk'üm diyene. Daha iyisi olana kadar daha çok çalışmaya devam. İnşallah dünya şampiyonluğu..." ifadelerini kullandı.

Buse Naz Çakıroğlu da Tokyo Olimpiyat Oyunları'na işaret ederek "Artık şu anki hedefimiz Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcular, açıklamalarında, dua ederek kendilerini destekleyenlere teşekkür etti.

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