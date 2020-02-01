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Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Almanya'daki EnBW DTB Kupası'na katılacak

Milli cimnastikçi Ahmet Önder, Almanya'da düzenlenen ve dünyanın en iyi cimnastikçilerinin katıldığı EnBW DTB Kupası'nda (Dünya Kupası) Türkiye adına katılacak ilk sporcu olacak.

Ahmet Önder

Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da 20-22 Mart'ta düzenlenecek organizasyon 6 alet üzerinden gerçekleştirilecek. 4 ayağı olan genel toplam kategorisindeki Dünya Kupası'nın diğer ayakları ABD, İngiltere ve Japonya'da gerçekleştirilecek.

Ahmet Önder, Almanya'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.

Ahmet Önder'in dışında yer alacak sporcular şunlar: Caio Souza (Brezilya),Lin Chaopan (Çin),Chia-Hung Tang (Tayvan),Andreas Toba (Almanya),Lukas Dauser (Almanya) James Hall (İngiltere),Kazuma Kaya (Japonya),David Belyavskiy (Rusya),Pablo Bragger (İsviçre),Nestor Abad (İspanya),Oleg Verniaiev (Ukrayna),Yul Moldauer (ABD).

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