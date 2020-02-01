Stuttgart kentindeki Porsche Arena'da 20-22 Mart'ta düzenlenecek organizasyon 6 alet üzerinden gerçekleştirilecek. 4 ayağı olan genel toplam kategorisindeki Dünya Kupası'nın diğer ayakları ABD, İngiltere ve Japonya'da gerçekleştirilecek.
Ahmet Önder, Almanya'daki organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek.
Ahmet Önder'in dışında yer alacak sporcular şunlar: Caio Souza (Brezilya),Lin Chaopan (Çin),Chia-Hung Tang (Tayvan),Andreas Toba (Almanya),Lukas Dauser (Almanya) James Hall (İngiltere),Kazuma Kaya (Japonya),David Belyavskiy (Rusya),Pablo Bragger (İsviçre),Nestor Abad (İspanya),Oleg Verniaiev (Ukrayna),Yul Moldauer (ABD).
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