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Milli dalışçı Birgül Erken'den yeni dünya rekoru denemesi

Milli dalışçı Birgül Erken, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaptığı dalışta 160 metre olan "tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'nu 165 metreye ulaşarak geçti.

Milli dalışçı Birgül Erken'den yeni dünya rekoru denemesi
AA

Birgül Erken, sağlık çalışanlarının fedakarlığına ve kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde ilçeye bağlı Ayvacık ilçesi Sokakağzı mevkisinde, 160 metreyle Rus sporcu Veronika Kravtcova'ya ait olan "tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe" dünya rekorunu 165 metreyle kırmak için dalış yaptı.

Milli sporcu vatandaşların da desteğiyle 165 metreye ulaşmayı başardı.

Rekor denemesi sırasında güvenlik dalgıçlarından birinin milli sporcunun koluna temas etmesi nedeniyle Brezilyalı hakem rekorun tekrar değerlendirmesine karar verdi.

Dalışın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Birgül Erken, uzun bir çalışma sürecinin ardından bugüne geldiklerini belirterek "Rekoru kırdık ancak bir terslik oldu bir protokol hatası gerçekleşti. Ekipte biri bana dokundu. Protokol hatasıyla Guinness'e sunacağız. Kabul ederlerse rekor geçerli sayılacak." diye konuştu.

Yaşanan protokol hatasından dolayı Guinness yetkililerince izlenecek sudaki video çekimlerinin ardından yeni dünya rekorunun onayının karara bağlanacağı öğrenildi.

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