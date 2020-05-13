Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Kütahya'da

AA

Kocaeli'den yola çıkan Özavcı, üzerinde Erdoğan ve Abdülhamid Han'ın fotoğraflarıyla kampanya bilgilerinin yer aldığı yazılarla kaplı aracıyla kente geldi.Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özavcı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a farklı konularda destek için 5 kez Türkiye turu yaptığını söyledi.Kampanyaya destek olmak ve farkındalık oluşturmak için tekrar yola çıktığını belirten Özavcı, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımızın koronavirüsten dolayı başlattığı kampanyaya destek vermek için 6'ıncı kez Türkiye turuna çıktım ve illerimizi dolaşıyorum. Türkiye güçlü ve lider ülkedir. Vatan bir anadır. Vatan sevgisi imandandır. Bu zorlu günler, siyasi görüşümüz ne olursa olsun birlik ve beraberlik günüdür."Özavcı, aracıyla şehir turu yaptıktan sonra kentten ayrıldı.