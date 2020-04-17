"Milli Dayanışma Kampanyası"na bayram ikramiyesini bağışladı

Samsun Valiliği, Ladik ilçesinde yaşayan Nihat'ın bağışına ilişkin, resmi Twitter hesabından video paylaştı.Paylaşımda, "Her daim duasıyla, varlığıyla hissettiğimiz değerli büyüklerimiz, fedakarlıkları ile bizleri duygulandırıyor." ifadeleri kullanıldı.Nihat, videodaki konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın açtığı kampanyaya bayram ikramiyemi bağışlıyorum. Allah sizden razı olsun." dedi.
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