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Milli diskçi Enes Çankaya, Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru kırdı

Çankaya, 57.52 atarak bu alanda Fatih Şener'e ait 20 yaş altı Türkiye rekoru 57.51'lik dereceyi bir santimetre geliştirdi

Milli diskçi Enes Çankaya, Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru kırdı

Milli sporcu Enes Çankaya, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda, 20 yaş altı disk atma branşında Fatih Şener'e ait 57.51'lik dereceyi bir santimetre geliştirip yeni rekorun sahibi oldu.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyonun ikinci gününde, yarışmacılar branşlarında ter döktü.

Disk atma branşında mücadele eden sporculardan Enes Çankaya, 57.52 atarak bu alanda Fatih Şener'e ait 20 yaş altı Türkiye rekoru olan 57.51'lik dereceyi bir santimetre geliştirdi.

Bu başarısıyla yeni rekorun sahibi olan milli diskçi, büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Çankaya'nın yeni rekortmen olduğu duyurularak, şu ifadelere yer verildi:

"Mersin'de devam etmekte olan Olimpik Deneme Yarışmaları'nda, disk atma branşında Enes Çankaya 57.52 atarak U20 Türkiye Rekoru kırdı. Eski rekor 57.51 ile Fatih Şener'e aitti."

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