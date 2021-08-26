Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

AA

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat'ta bulunan Bakan Özer'in, dünkü etkinliklerin ardından Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili hazırlıklarını değerlendirdiği bildirildi.