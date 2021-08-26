Milli Eğitim Bakanı Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat'ta bulunan Bakan Özer'in, dünkü etkinliklerin ardından Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili hazırlıklarını değerlendirdiği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR