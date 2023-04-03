Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesindeki öğrenciler, farklı illerdeki okullarda sınava girebilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS'ye başvuruların başladığını belirterek, deprem bölgesindeki öğrencilerin, isterlerse bölgelerindeki okullarda, istemezlerse farklı illerdeki istedikleri okullarda sınava girebileceklerini söyledi

Milli Eğitim Bakanı Özer: Deprem bölgesindeki öğrenciler, farklı illerdeki okullarda sınava girebilecek
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) başvuruların başladığını belirterek, deprem bölgesindeki öğrencilerin, isterlerse bölgelerindeki illerinde, ilçelerinde ve okullarda, istemezlerse farklı illerdeki istedikleri okullarda sınava girebileceklerini söyledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Şehit Aytaç Altunörs İlk ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Özer, gazetecilere, depremden sonra eğitimi normalleştirmek için her türlü önlemi aldıklarını kaydetti.

Okulları açmadan önce çadır ve konteynerlerde eğitimin sürdürülmesi için her türlü desteği sağladıklarını ve psikolojik desteği depremzedelere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Özer, depremin etkilediği illerdeki eğitim ve öğretimin, çeşitli tarihlerde başlatıldığını anımsattı.

MALATYA'DAKİ TÜM İLÇELERDE EĞİTİM BAŞLADI

Depremin en çok etkilediği 4 ildeki eğitime belirlenen ilçelerde devam ettiklerine dikkati çeken Özer, "Mesela geçen hafta itibarıyla Malatya'da 8 ilçemizde, Hatay'da 7 ilçemizde, Adıyaman'da çok sayıda ilçemizde ve Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde eğitim ve öğretime başlamıştık. Biliyorsunuz o tarihten itibaren eğitim ve öğretim başlanmasını valiliklerimize bırakmıştık. Malatya'da tüm ilçelerde bugün itibarıyla 156 okulda eğitim ve öğretim başlamış bulunuyor. Yani Malatya'da eğitime başlanmamış hiçbir ilçemiz bulunmuyor. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca sağlam raporu verilen okullara öncelik verilerek, onlar birinci kademede devreye sokuldu ve hızlı şekilde eğitim ve öğretim başladı" dedi.

Özer, Battalgazi ilçesindeki bir okulu ziyaret ettiklerini aktararak, öğrencilerin mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerin ise büyük heyecan duyduğuna işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgede biz eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek hayat normalleşecektir. Çünkü eğitim sektörünün çevresinde birçok sektör var. Bu amaçla her türlü imkanımızı seferber ettik ve her türlü desteği de veriyoruz. Özellikle öğrencilerimizin kitap, kırtasiye ile ilgili hür türlü desteğini karşılıyoruz. Diğer taraftan Malatya'daki 5 ilçemizde artık ağırlıklı olarak taşımalı eğitim ve öğretimi sürdürüyoruz. Çünkü 156 okulda eğitim ve öğretim başladığı için diğer okullarda okuyan öğrencilerin aileleri zorluk çekmesin diye öğrencilerimizi buraları taşıyoruz. Bölgemizde özellikle 8. ile 12. sınıflara, LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek veriyoruz. Bugün itibarıyla 3 bin 25 noktada yaklaşık 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği veriyoruz. Bu desteklerimizin niteliğini ve kapasitesini her geçen gün artıracağız. Bugün de bildiğiniz gibi LGS'ye başvurular başladı. 3 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında diğer illerdeki öğrencilerimizin, otomatik olarak kendi okullarında sınava gireceği için kayıtları otomatik olarak yapılacak. Ama bölgemizdeki öğrencilerimiz isterlerse bölgelerindeki illerinde, ilçelerinde, okullarda, istemezlerse farklı illerdeki istedikleri okullarda sınava girebilecekler."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 6 kent daha afet bölgesi ilan edildi!
GÜNDEM 6 kent daha afet bölgesi ilan edildi!
Feneryolu Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Feneryolu İstasyonu Nasıl Gidilir? (Yol Tarifi)
GÜNDEM Feneryolu Marmaray durağı nerede?
Ordu'da iki katlı bina heyelanda yan yattı! - Güncel haberler
GÜNDEM İki katlı bina heyelanda yan yattı!
Erenköy Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Erenköy İstasyonu Nasıl Gidilir, Caddebostan'a Yakın Mı?
GÜNDEM Erenköy Marmaray durağı nerede?
Afyon Ankara Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Afyon Ankara Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Afyon Ankara arası kaç km?
Baskında ortaya çıktı! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler
GÜNDEM Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler!
Son dakika: İstanbul'da feci olay! Babasını bıçaklayıp çatıya çıktı
GÜNDEM İstanbul'da feci olay! Babasını bıçaklayıp çatıya ...
Kocaeli'nde bir fabrikada başörtüsü makineye takılan kadın hayatını kaybetti - Günün Haberleri
GÜNDEM Başörtüsü baskı makinesine dolandı! Feci ölüm!
Ekrem İmamoğlu "Depreme dayanımı sıfır olan 318 bina tespit ettik" - Güncel haberler
GÜNDEM "Depreme dayanımı sıfır olan 318 bina tespit ettik"
KYK yurtları açıldı mı? 2023 GSB KYK yurtları ne zaman açılıyor, açılacak mı?
GÜNDEM KYK yurtları açılacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.