Milli Eğitim Bakanı İngiltere Büyükelçisi'ni kabul etti 0:00 / 0:00

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile İngiltere arasında eğitim alanında yürütülen ve yapılması planlanan yeni iş birliklerine dair çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimi kapsamında yürütülen English Together projesi gibi çalışmalar da ele alındı.

Özer, Büyükelçi Chilcott ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini değerlendirmek üzere yeni dönemde tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

Büyükelçi Chilcott ise kabulü için Bakan Özer'e teşekkür etti, bakanlık görevine getirilmesi dolayısıyla Özer'i tebrik etti.

Görüşmede Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve Petek Aşkar ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Abdullah Süslü de yer aldı.