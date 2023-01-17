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Milli Eğitim Bakanı Özer: Mesleki eğitim merkezleri, bir eğitim programıdır

Bakan Özer, son zamanlarda mesleki eğitimde atılan adımlara yönelik eleştirilere ilişkin "Mesleki eğitim merkezleri, bir istihdam programı değil, eğitim programıdır. Dolayısıyla 'çocuk işçiliği' ifadesi nereden çıkıyor, hayretler içerisindeyiz" dedi

Milli Eğitim Bakanı Özer: Mesleki eğitim merkezleri, bir eğitim programıdır
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AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve UNICEF işbirliğinde, gençlerin mesleki beceri gelişimini desteklemek üzere başlatılan Mesleki Beceri Seferberliği Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, TOBB'un eğitimin güçlenmesi ve eğitime erişimin artırılması bağlamında en önemli paydaşlarından biri olduğunu ifade etti.

Yapılan anlaşmayla mesleki becerileri artırarak istihdam kabiliyetini güçlendirme konusunda, önemli bir adımın atıldığını vurgulayan Özer, "Bizim iş gücü piyasasıyla eğitim süreçlerinin birbirine geçişkenliğini artırmamız lazım. İş gücü piyasasının çalışma ortamlarını, eğitimin bir parçası haline getirmemiz lazım ki mesleki eğitimde güçlü olabilelim" diye konuştu.

"BU MESLEKİ EĞİTİMDE BİR DEVRİMDİR"

Mesleki eğitim merkezlerinin, çırak, kalfa ve usta ihtiyacını karşılayan, bu bağlamda da ustayı çıraksız ve kalfasız bırakmayan bir eğitim türünü oluşturduğuna işaret eden Özer, bu eğitim kültürünün yüzlerce yıldır süregelen "ahilik" kültürüne eş değer olduğunu söyledi.

Özer, 2021'in sonunda 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının, bugün itibarıyla 1 milyon 300 bine ulaştığını belirterek, "Bu gerçekten mesleki eğitimde bir devrimdir" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde "aradığım elemanı bulamıyorum" söyleminin tarih olduğuna dikkati çeken Özer, "Artık aradığı elemanı bulamıyorsa fiyatla ilgili bir problemi vardır. Çünkü piyasada yeterince mezun var. Süreç çok verimli şekilde işliyor" sözlerini sarf etti.

Ne eğitimde ne de istihdamda yer almayan genç oranının, her ülke için risk olduğuna, gençlerin ya eğitimde ya da istihdamda olması gerektiğine işaret eden Özer, "Mesleki eğitim merkezlerinde yapmış olduğumuz hamle sonrasında 2022'nin net oranı OECD ortalamasına düşecektir. Çünkü 1 milyon 300 bin çırak ve kalfanın yüzde 81'i 18 yaş üzeri" bilgisini paylaştı.

MEB, TOBB ve UNICEF arasındaki seferberlik hamlesi sayesinde kadınların istihdamının da artacağını anlatan Özer, "Eğitimde atılan her adım sadece o alanda değil, o alanla bağlantılı her alanda iyileştirme yapabilme potansiyeline sahip" dedi.

Son zamanlarda mesleki eğitimde atılan adımlara ilişkin, "çocuk işçiliği artıyor" şeklinde yanlış bir algı olduğunu vurgulayan Özer, "Hangi dilden ithal ediliyor bilmiş değilim. Mesleki eğitim merkezleri, bir istihdam programı değildir. Mesleki eğitim merkezleri, bir eğitim programıdır. Dolayısıyla 'çocuk işçiliği' ifadesi nereden çıkıyor, nasıl bir algılamaya yol açıyor, gerçekten hayretler içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis'in katıldığı tanıtım programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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