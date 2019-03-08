Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihinde bir başarı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Jose Angel Gurria ile görüşmesi ve OECD'de Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonunu tanıtmak üzere yaptığı konuşmanın ardından basına açıklamada bulundu.
AA'nın haberine göre; Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ile yaptığı görüşmeye değinen Selçuk, "Karşılıklı olarak eğitimsel konuların ve sorunların nasıl çözüleceği üzerinde kısa bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda Fransa'daki yurttaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve buradaki Türkçe öğretim merkezlerimize dair sorunlara değinme fırsatımız oldu" dedi.
Selçuk ayrıca, Blanquer ile karşılıklı bir çözüme ulaşma iradelerini paylaştıklarının altını çizdi.
"ÇALIŞMA GRUBU ÇERÇEVESİNDE NELER YAPABİLECEĞİMİZİ KONUŞTUK"
"Bir çalışma grubu çerçevesinde hangi konularda ne tür alışveriş olacağına dair bir prensip konuşması gerçekleşti. Daha sonraki aşamalarda her bir programı tek tek ele alıp nasıl ilerleyeceğimizi konuşmaya devam edeceğiz" diyen Selçuk, OECD Genel Sekreteri Gurria ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu ve OECD'nin çalışmalarının ele alındığını belirtti.
Selçuk, görüşmeye ilişkin, "Bizim OECD'nin birikiminden yararlanmak ve 2023 Eğitim Vizyon dokümanımızın içeriği hakkında bilgi vermek gibi bir paylaşımımız oldu. Bu doğrultuda (Gurria) her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Bu desteğin teknik, uzmanlık ve bazı ortak proje ve çalışmalar yapmak anlamında yürütülebileceğini düşünüyoruz. Oldukça verimli bir görüşmeydi" ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, sunumda Türkiye'nin eğitime nasıl yaklaştığını, 2023 hedefinin ülkenin kuruluş yıl dönümü ile nasıl ilgili olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli eğitim sisteminin daha kaliteli hale getirilmesi için ne tür tedbirler alındığını ve eğitime bakış açılarının evrensel normlarla ilişkisini anlattığını kaydetti.
Eğitim alanında 3 yıl içinde atılacak adımlarla ilgili bilgi verdiğini ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile uzmanlarının sorularını yanıtladığını söyleyen Selçuk, şöyle devam etti: "Bu sorularla milli eğitim sistemimizin bazı durumlarını açıklama ve (ülkedeki) Suriyeli ve benzeri göçmen misafirlerimizin eğitim problemleri hakkında neler yaptığımızı paylaşma imkanı oldu. Türkiye mevcut göçmen çocukların yüzde 70'e yakınını okullaştırarak dünyada açık ara önde. Bu rakam 700 bine yakın bir rakam, bu kadar çocuğu okullaştırmak dünya tarihi açısından bir başarı hikayesi, herkesin gıpta ile baktığı bir durum."
Selçuk, Blanquer ile yaptığı görüşmede eğitim alanında yapılacak iş birliği anlaşmasının ön hazırlıklarının yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.