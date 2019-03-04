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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Katarlı mevkidaşı Muhammed el-Hammadi ile eğitim alanında iş birliğini güçlendirme meselesini görüştü.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 12. Eğitimde Mükemmellik Ödül Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Katarlı mevkidaşı Hammadi ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye'de Katar okulu açılması (Katar Bilim Koleji),Arapça öğretmenlerinin dil yeterliliklerinin artırılması, Türkiye'de bu alanda eğitim verecek bir merkezin kurulması gibi konular ele alındı.
Bakan Selçuk, görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi zinde tutmak için eğitimcilere büyük görevler düştüğünü kaydederek "Bir ülkenin en önemli zenginlik kaynaklarından yetişmiş insan gücü potansiyelini yarınlara hazırlayacak olan öğretmenlerdir. Dolayısıyla, eğitimcilerimizin eğitimi konusunda tecrübe paylaşımında bulunabileceğimizi düşünüyorum." dedi.
Katar'ın Türkiye'de açmak istediği okul hakkında çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, farklı eğitim konularında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Eğitim uzmanlarından oluşan ortak çalışma komitesi kurularak iş birliği çalışmalarının başlaması gerektiğini anlatan Selçuk, Katar Eğitim Bakanlığının Katar'daki Türk okuluna verdiği destek için teşekkür etti.
Katar Eğitim ve Yüksek Eğitim Bakanı Muhammed el-Hammadi de Türkiye'nin özellikle mesleki, teknik ve özel eğitim alanlarındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.
Türkiye'den 2015'ten bu yana ilk kez bir Milli Eğitim Bakanının Katar'ı ziyaret ettiğini vurgulayan Hammadi, Bakan Selçuk ve heyetini Katar'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Hammadi, Türkiye-Katar ilişkilerinin istisnai bir nitelik taşıdığını ve diğer birçok ülkenin buna gıpta ettiğini aktardı.
İki ülke arasındaki en önemli iş birliği alanının eğitim olduğunu vurgulayan Hammadi, "Bundan sonra da karşılıklı olarak birçok alanda projeler hayata geçirebiliriz" diye konuştu.
Türkiye'de Arapça öğretimine destek olmak istediklerini de anlatan Hammadi, bu amaçla Türkiye'de bir merkez kurmak istediklerini kaydetti.
Hammadi, iki ülke arasında karşılıklı öğretmen ve uzmanların ziyaretleri ile müfredat ve eğitim yöntemleri açısından bilgi paylaşımı yapılabileceğini ifade etti.
Ülkesinin tüm imkanlarını eğitimin güçlendirilmesi için kullandığına işaret eden Hammadi, Eğitimde Mükemmelliyet Ödülleri'nin de bu amaçla verildiğini söyledi.
Bakan Selçuk, temasları kapsamında Katar Bilim ve Teknoloji Okulu'nu da ziyaret etti.
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