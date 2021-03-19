Milli Eğitim Bakanı Selçuk Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

AA

Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun'dan kentte devam eden yatırımları ve projelere ilişkin bilgi alan Bakan Selçuk, daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün çalışmalar hakkında bilgilendirdiği Selçuk, hatıra defterini imzaladı, belediye çalışanlarıyla sohbet etti.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Selçuk, İl Başkanı Fırat Görgel ile yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Selçuk, son olarak Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" etkinliğinde öğretmenlerle basına kapalı bir araya geldi.

Programın ardından öğretmenler, Bakan Selçuk ile hatıra fotoğrafı çektirdi.