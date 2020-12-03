Milli Eğitim Bakanı Selçuk,

AA

Selçuk, Bakanlık'taki Başöğretmen Toplantı Salonu'nda düzenlenen "MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen Tanıtım Programı"na katıldı.

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve okul müdürlerinin günlük mesaisini hızlı ve kolay yürütmelerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Selçuk, bunun için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Hizmetlerin çok büyük bir kısmını elektronik ortamda yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Selçuk, işlemlerin hızlanması ve kaliteli olabilmesinin buna bağlı olduğunu ifade etti.

Bakan Ziya Selçuk, mobil uygulamaları yeni teknolojilerle güncelleştirdiklerini vurgulayarak, "Bugün iki yeni mobil uygulamayla karşınızdayız. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın bu yeni iki uygulamasıyla, bürokrasinin azalması, iş ve işlemlerin kolaylaşması, her bir verinin bağlantılı ve ilişkilendirilmiş olarak ele alınabilmesi sağlanacak." diye konuştu.

"MEB Ajanda" uygulamasını tanıtan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu uygulama diğer mobil, web ve masaüstü sistemleriyle bütünleşik olarak, bütün veri sistemleriyle alışveriş yapabilecek biçimde tasarlanmış durumda. Birçok özelliğe sahip ama en önemli özelliklerinden birisi dijital bir takvime sahip olması. Öğretmenimiz kendi telefonundan takvimini görüp, kişiselleştirip, günlük hayatında öğretmen olarak neyi, nasıl yapması gerektiği konusunda her şeyi orada hazır bulma fırsatına sahip. Uygulamada doğrulama kodlarıyla güvenliğin artırılması söz konusu. Karekod özelliğiyle işlemlerin hızlanması ve güvenli şekilde yapılması konusunda birtakım açılımlar da sağlanmış oluyor. Öğretmenimiz, yoklama almasından tutun da günlük iş ve işlemlerin tamamıyla ilgili tüm süreçleri hızlandırması, güvenli şekilde yapması, bekleyen iş listelerini görebilmesi gibi birçok fırsatı da burada bulabilecek. E-okul ve MEBSİS'teki nakil kabul günleri, atama onay tarihleri, hizmet içi onay işlemleri gibi benzeri birçok konuyu öğretmenlerimiz buradan halledecek. Takvimli işlerin zamanında yapılması konusunda da büyük bir kolaylık sağlayacak."

- "Öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde elektronik yoklama alabilecek"

Selçuk, "E-Okul Öğretmen" uygulamasıyla da öğretmenler ve okul yöneticilerine hizmet sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi birçok konu gayet kullanıcı dostu şekilde ele alınabiliyor ve işlemler kolaylıkla yürütülebiliyor. E-yoklama işi de buradan otomatik yapılıyor ve kayıtlar otomatik tutulmuş oluyor. Öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde elektronik yoklama alabilecek, bunlar da e-okul sistemine otomatik gelebilecek. Öğrencilerimizin devamsızlıklarıyla ilgili hususlar ve benzeri birçok konu aynı şekilde bir otomasyon sistemi içerisinde hayata geçirilecek. Mobil uygulamalarla öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, müdür yardımcılarımızın daha az bürokrasiyle uğraşmasını sağlayacağız ve işleri hızlandırmış olacağız."

Mobil uygulamaların ücretsiz indirilebileceğini anlatan Selçuk, "Bu mobil uygulamalardan öğrencilerin tüm akademik özelliklerini, bilgilerini görüntüleyebilecekler. Bunun yanında Bakanlık da okul yöneticileri tarafından bu ve başka konularda anlık geri bildirim alma fırsatına sahip olacak." değerlendirmesini yaptı.

- Öğretmen ve okul müdürleri uygulamayı beğendi

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, Ankara, Bartın, Niğde, Aksaray ve Malatya'daki bazı okullara video konferans sistemiyle bağlanarak, öğretmen ve okul müdürlerine, tanıtılan mobil uygulamalar hakkında düşüncelerini sordu.

Öğretmenlerden uygulama hakkında olumlu dönüş alan Selçuk, "Sahada, sınıfta, okulda hangi problemlerle karşı karşıyayız ve oradaki iş ve işlemleri nasıl kolaylaştırırız sorusunun cevabını sizlerden alıyoruz. Sizlerden aldığımız geri bildirimlere dayalı olarak bu işlemleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. İşin kaynağı sizsiniz. Bütün öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize bu açıdan teşekkür borçluyuz." dedi.