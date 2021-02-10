Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan ile görüştü

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AA

Türk Eğitim-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, Genel Başkan Geylan'ı makamında kabul etti.

Geylan, Türk Eğitim-Sen ve SODİMER iş birliğiyle gerçekleştirilen "Dünyada ve Türkiye'de Güncel Gelişmeler Işığında 2023'e Doğru Dijital Eğitim Çalıştayı" raporunu Bakan Selçuk'a takdim ederek, çalıştaya ilişkin bilgi verdi.

Talip Geylan, UNESCO Milli Komisyonu'nun desteğiyle 22-24 Ocak'ta düzenlenen ve yeni dönem eğitim sistemine ışık tutacak çalıştaya, Türkiye'den ve yurt dışındaki 40 üniversiteden 100'e yakın akademisyenin yanı sıra öğretmen ile okul yöneticilerinin katıldığını bildirdi.

Çalıştayın Dijital Eğitimin Felsefesi ve Sosyolojisi, Dijital Eğitim ve Öğretim Programları, Dijital Eğitimin Yönetimi, Dijital Eğitimde Öğretmen Yetiştirme, Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme, Dijital Eğitimde Yapay Zeka ve Etik, Dijital Eğitim ve Öğretmen-Öğrenci-Veli Psikolojisi, Dijital Eğitimde Ölçme Değerlendirme şeklinde 8 ana başlık etrafında gerçekleştirildiğini ifade eden Geylan, sadece salgın döneminde değil, salgın sonrasında da dijital eğitimin, eğitim sürecinin göz ardı edilemez ve ayrılmaz bir parçası olacağını belirtti.

Geylan, "Türk eğitim sistemine çok değerli katkılar sunacağına inandığımız çalıştayın kapsamlı raporu ve sonuçlarını Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'a sunduğumuz gibi YÖK, üniversiteler, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, siyasi partiler ve eğitimle ilgili tüm paydaşlarla da paylaşacağız." bilgisini verdi.

Geylan, görüşmede, Yönetici Atama Yönetmeliğindeki değişiklik yapılması gereken konulara ve eğitimin sorunlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılara da dikkati çekti. Tüm atama ve görevlendirmelerde liyakatin esas alındığı adaletli bir sistem ihdas edilmesinin önemine değinen Geylan, eğitim yönetiminin, sendika-vakıf-cemiyet görünümlü çetelerin tahakkümünden kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini de gündeme getiren Geylan, bu ay atama sayısı ve takviminin bir an önce açıklanmasını istedi.

Geylan, kontenjan yetersizliği nedeniyle mazeret durumu ve isteğe bağlı tayin talepleri karşılanmayan meslektaşlarının durumunu da dile getirerek, isteğe bağlı tayin talebinin bir an önce hayata geçirilmesini talep etti.

Talip Geylan, mevcut hak ve kazanımlarının baki kalması şartıyla öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran ve öğretmenlik mesleğinin statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak düzenlemenin de yapılması gerektiğini ifade etti.

Şube müdürlüğü sınavının da bir an önce gerçekleştirilmesini isteyen Geylan, Bakan Selçuk'a teftiş sistemi ve maarif müfettişlerinin sayısının artırılması ve ek ders ücreti ödemelerinde yaşanan sorunları da iletti.