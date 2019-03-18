Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimin temelinde bilim ve akıl vardır. Bizim de yaptığımız bilime ve akla yatırım yapmak." dedi.

Selçuk, Malatya'da Erman Ilıcak Fen Lisesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Namık Kemal'in "Eğitim, güneşe övgü yapmak gibi bir şey" dediğini belirterek, ekonominin, sosyolojinin eğitim sayesinde yükseleceğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Eğitimin temelinde bilim ve akıl vardır. Bizim de yaptığımız bilime ve akla yatırım yapmak. Rönesans Holdingin yaptığı yatırım sembolik değer açısından çok önemli. Burada dünya standartlarında fen lisesinden bahsediyoruz. Önemini hepimizin idrak etmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Temelini attıkları lisenin Malatya Fen Lisesinin yerine yapıldığını aktaran Ilıcak, şunları kaydetti: "Malatya Fen Lisesi, dönemin Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu tarafından açılan, Türkiye'nin 6. fen liselerinden. Akademik anlamda Türkiye'deki ortaöğretim kurumları arasında kendisine üst sıralarda yer bulan okul. 2018 yılında mevcut bina deprem şartnamesinin bulunmaması, yetersiz olması nedeniyle başka binaya taşımıştır. Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi, Yeşilyurt bölgesinin birinci derece deprem bölgesi olması dikkate alınacak şekilde tasarlanmış. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize yakışacak şekilde planlanmıştır. İnovasyon atölyeleri, yüksek teknoloji laboratuvarları ile ülkemizin güzide eğitim kurumları arasına gireceğine inancımız tamdır. Anadolu'da yaşayan ve Türkiye'nin geleceğine yön verecek yüz binlerce gencimiz var. Temennimiz geleceğin bilim insanlarının bu okuldan mezun olması, ülkemizi tüm dünyada temsil etmeleri. Okul, 2020'de bölgenin eğitimine katkı sağlayacak. Hayırlı olmasını temenni ederim."

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Bakan Selçuk, gençlerle basına kapalı bir arada geldi.