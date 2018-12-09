Bakan Selçuk 'çift kanatlı' öğrencilerle buluştu

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin farklı illerinden gelen, yüzme, atletizm, paralimpik oyunlar, satranç, resim, senaryo yazımı gibi farklı alanlardaki uluslararası yarışmalarda bireysel dalda ilk üç dereceye giren öğrencilerle öğle yemeğinde buluştu.
AA'nın haberine göre; Bakan Selçuk, uluslararası yarışmalarda gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ettiği öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Öğrencilerin başarı hikayelerini incelediğini anlatan Selçuk, "Milyonlarca gencin arasından sıyrılıyorsunuz ve onların önüne geçerek bir başarı elde ediyorsunuz. Hala büyük heyecanınız var. Unutmayın ki başarı elde ederek sadece kendinizle ilgili bir şey yapmıyorsunuz, sizi gören birçok gence de hayal aşılıyorsunuz ve o hayaller, onların da hedefleri olmasını sağlıyor. Onların hedefleri olabilmesi için de sizin gibi örnek gençler olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin güçlükleri aşıp birçok şeyi başardığını görmenin mutluluklarını daha da artırdığını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizi çok özel kılan da güçlükleri ortadan kaldırıp başarı hikayesi oluşturmanız, Türkiye'nin ismini sınırlarımızın ötesine taşıyor olmanız. Hem derslerinizde hem de spordan sanata ve bilime kadar ter döktüğünüz alanlarda başarılarınızı ortaya koyuyorsunuz. Biz buna 'çift kanatlı olmak' diyoruz. Yani sadece belirli bir alanda değil, iki alanda başarılı olmak şeklinde yorumluyoruz."
Selçuk, öğrencilerin bu başarısının ardından anne ve babaları ile öğretmenlerinin büyük bir payı olduğuna işaret ederek, "Başarı hikayesi yazmanın arkasında çok ciddi bir azim, çok güçlü bir vatan sevgisi ve güçlü bir hayal olmalı. Eğer bunlar olmasa herkes öğretmenlik yapar. Sizde bunlar olduğu için çocuklarımızın başarılarının yanı başında sizler de yer alıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Selçuk, programın sonunda başarılı öğrenciler, aileleri ve antrenörleriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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