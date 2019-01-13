Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Eğitimde büyük başarı hikayelerine birlikte imza atacağız

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Uşak Valiliğini ziyaret eden Selçuk, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
AA'nın haberine göre; Vali Funda Kocabıyık ile bakanlıkta beraber mesai yaptıklarını belirten Selçuk, şunları söyledi: "Uşak'ta kendilerini görmek beni mutlu etti. Tüm illerimizi geziyoruz, ziyaretlerimizde eğitimle ilgili yapılanları değerlendiriyoruz. Burada eğitim kalitesinin yüksek olduğunu biliyorum, bunun daha da yükseltilmesi için istişareler yapacağız. İnşallah Uşak'ta da çok güzel işler yapacağız. Bu ziyaretleri çok önemsiyorum. Eğitimde çok büyük başarı hikayelerine birlikte imza atacağız."
Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise eğitime büyük önem verdiklerini ifade ederek ziyaretin kent için çok önemli olduğunu vurguladı.
Valilik anı defterini imzalayan Selçuk, daha sonra ilde devam eden eğitim yatırımlarına ilişkin brifing aldı.
ŞEHİT ANNESİNE PLAKET VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hayırseverler ve iş adamlarıyla bir araya geldi.
Selçuk, buradaki programda, aralarında 1998 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit düşen oğlu Piyade Komando Onbaşı Mustafa Eğerci'nin şehitlik tazminatı ve maaşını okul yaptırmak için bağışlayan anne Eşe Eğerci'nin de bulunduğu hayırseverlere plaket verdi.
Bakan Selçuk, şehit annesinin elini öptü.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu" adlı toplantıya katılan Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından kentten ayrıldı.
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