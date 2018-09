Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimin özellikle bu boyutu yani güvenlik boyutu, emniyet boyutu cana zarar gelmesin diye çok çok önemli. Fakat bu mesele denetimin ötesinde insanlarda bir farkındalık oluşturmak ve eğitim süreci ile taçlanıyor" dedi.

İHA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla "Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi.

Şehit Yavuz Başayar İlkokulu'nda gerçekleşen programda çok sayıda ilkokul öğrencisi yer aldı. Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren Bakan Selçuk, hem protokol kapsamında hem de genel çerçevede Bakan Soylu'ya teşekkürlerini sunarak, "İçişleri Bakanlığı sanki Milli Eğitim Bakanlığının bütün konularına, meselelerine, problemlerine destek olmak üzere var olan bir bakanlık. O kadar güzel işbirlikleri, o kadar güzel bir destek alıyoruz ki kendilerinden çok özel olarak teşekkürü bir borç bilirim. Bu arada bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak TRT ile de iş birliklerimizin çok çok artacağı bir döneme giriyoruz. Hem bu tür konular, hem yabancı dil ve benzeri konularda, çizgi film konularında da işbirliğimiz artacak" şeklinde konuştu.

"TEMELDEKİ BEKLENTİMİZ HEDEFİMİZ İÇ KONTROL"

"Genel olarak bir soru sorsak desek ki 'insan hayatındaki en önemli şey nedir?' aslında bunun cevabı sorunun içinde 'hayat' insan hayatındaki en önemli şey can yani" diyen Selçuk, eğitim tarihine bakıldığında eğitimin aslında bir can eğitimi olduğunu, bir şefkat eğitimi olduğunu gördüklerini kaydetti. Selçuk, "Biz eğitime emzirmek gibi bakarız, yani o şefkati taşıyan o teması sağlayan, o dokunuşu, o hissiyatı, o kalp ritmini veren bir süreç olarak bakarız. O sebeple de eğitimin özellikle bu boyutu yani güvenlik boyutu, emniyet boyutu cana zarar gelmesin diye çok çok önemli. Fakat bu mesele denetimin ötesinde insanlarda bir farkındalık oluşturmak ve eğitim süreci ile taçlanıyor. Aslında denetim dışsal bir unsurdur farkındalık ve eğitim ise içsel bir unsurdur. Dıştan kontrolle biz trafiği ya da eğitimi kısmen kontrol edebiliriz ama esasen 'her insanın vicdanı polistir' ifadesinde de olduğu gibi aslında içten kontrol çok önemli. Belki de İçişleri Bakanlığının adı İçişleri olduğu için yani zihniyeti değiştirmek içimizdeki farkındalığı ve hiç kontrolünüzü büyütmekle de dolaylı olarak ifade edilebilir ve biz uzun vadede bekliyoruz ki, bazı ülkelerden örnekler verirler gece saat ikide bir sürücü dur işaretinin olduğu yerde çok ıssız bir ana yolda dur işaretini görür görmez durur derler hiçbir polis yoktur, hiç kimse yoktur ama orada dur işareti var diye dururlar. Bu iç kontrol ile ilgili bir şey. Bizim de temeldeki beklentimiz hedefimiz iç kontrol ve biz bunu sadece 4. sınıftaki trafik dersi gibi zorunlu bir takım süreçlerle değil, gönül süreciyle ilişki iletişim süreci ile yapmayı tabii çok daha hayal ediyoruz ve bunun bir bilgi meselesi olmadığını bunun bir görgü meselesi olduğunun da farkındayız. Biz eğer bilgiyi verdiğimizde işlem tamamlanıyorsa ve çocuklar ya da yetişkinler kurallara uyuyorlarsa bir sorun yok. Ama şuan sorunlar var. Hepimiz biliyoruz trafikte nasıl davranmamız gerektiğini görgü meselesi çok çok daha önemli. Bu manada bu protokol çok çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Programda Ankara Valisi Ercan Topaca ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da yer aldı.

