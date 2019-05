Bakanlık, resmi Twitter hesabından "Anneler Günü"nün önemine vurgu yapmak amacıyla "Eğitimin en büyük destekçilerine, sonsuz sevgi ve saygıyla" başlıklı bir video paylaştı.





Çeşitli animasyonların bulunduğu videoda, "Bizi bir arada tutan, geleceğimizi şekillendiren, hayata anlam katan, her an yeniden tazeleyen, her an yeniden başlayan annelerimize, eğitimin en büyük destekçilerine sevgi ve saygıyla." ifadeleri yer aldı.