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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliği protokolü imzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında fen liselerinde de fikri mülkiyet çalışmalarını yaygınlaştırmak için iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliği protokolü imzaladı
AA

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, mesleki ve teknik eğitimde fikri mülkiyet konusunu ana odağına alan ve bu kapsamda patent, faydalı model, tasarım, marka üretim ve tescil çalışmalarına ağırlık veren Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl 188 ürün tescili aldı, bu yıl için 250 ürün tescil hedefi koydu.

Bu yıl fen liselerinde de fikri mülkiyet çalışmalarını yaygınlaştırma kararı alan Bakanlık, Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliğine gitti.

Bu kapsamda, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokolü değerlendiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki eğitimde fikri mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe alındığını belirtti. Özer, şunları kaydetti:

"Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçleri ile eğitimler verdik. Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. Hedef olarak 100 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini koymuştuk. Bu hedefi aşarak 188 tescil sayısına ulaştık. Çok sayıda başvurunun değerlendirme aşaması da halen devam ediyor."

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, fikri mülkiyet farkındalığını ortaöğretim kurumlarında da yaygınlaştırmak istediklerini vurguladı.

Mesleki eğitimde alınan mesafe sonrasında şimdi fen liselerinde de fikri mülkiyet konusunda önemli bir adım attıklarını ifade eden Özer, "Kurulan bu işbirliği ile 81 ildeki tüm fen liselerimizin yönetici ve öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, fen liselerimizde fikri mülkiyet çalışmaları için çalışma odaları oluşturacağız. 2021 yılında her bir fen lisemizin en az bir ürünü tescil ettirmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete de ülkede fen ve matematik alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bireyler yetiştirmek, toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli şekilde katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan fen liselerinde yapılan bu iş birliği ile fikri mülkiyet konusunda önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Mete, fen liselerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak ve Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere faaliyetler yürütüleceğini anlattı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan ise fikri mülkiyet konusunda Bakanlık ile yürüttükleri ortak çalışmalardan ve alınan mesafeden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

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