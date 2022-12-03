Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

Milli Eğitim Bakanlığı, özel çocuklar için ulusal eğitim planı hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla Bakanlık olarak 2022-2026 yıllarında uygulanmak üzere, "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı" hazırladıklarını bildirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, özel çocuklar için ulusal eğitim planı hazırladı
AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her çocuğun eğitime eşit erişim hakkı olduğunu ve bu kapsamda fırsat eşitliğini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirten Özer, ülke genelinde kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenci sayısının 334 bin 366 olduğunu ifade etti.

Özer ayrıca, 79 bin 832 öğrencinin özel eğitim sınıflarında, 60 bin öğrencinin özel eğitim okulunda, 10 bin 578 öğrencinin evde ve 993 öğrencinin de hastanede eğitim hizmetinden yararlandığını kaydetti.

EYLEM PLANI 2022-2026 YILLARINDA UYGULANACAK

Özel öğrenciler için 34 pansiyonlu özel eğitim okulunun hizmet verdiğine işaret eden Özer, "Özel çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak amacıyla Bakanlık olarak bir ilki daha gerçekleştirdik ve 2022-2026 yıllarında uygulanmak üzere 'Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı' hazırladık" bilgisini verdi.

Özer, konu hakkında paydaşlarla işbirliği gerçekleştirerek durum tespiti için saha araştırması yapıldığını, öğrenci, aileler, öğretmen ve okul yöneticileriyle anketler düzenlendiğini ve bu kapsamda Bakanlık bünyesinde bir komisyon kurduklarını aktardı. Özer, şunları kaydetti: "Türkiye genelinde uygulaması yapılan saha araştırmasına, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında lise kademesinde öğrenim gören 6 bin 871 özel eğitim öğrencimiz, 79 bin 227 velimiz, tüm kademelerde görev yapan 44 bin 176 öğretmenimiz ve 10 bin 220 okul yöneticimiz katıldı. Saha araştırmasından elde ettiğimiz verileri analiz ettik. Çalışmalar sonucu oluşturduğumuz Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı'mızın taslağını iç ve dış paydaşlarımızla yeniden değerlendirdik."

EYLEM PLANI İLE UYGULAMA ÖRNEKLERİ GELİŞTİRİLECEK VE YAYGINLAŞTIRILACAK

Tüm çalışmalar sonrası hazırlanan, Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı’nın bu alanda bir ilk olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti: "Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim süreçlerini desteklemek, hayata uyumlarını güçlendirmek ve velilerin üzerindeki maddi ve manevi yükü hafifletmek amacıyla ilk kez kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması için kapsamlı bir yol haritası sunan eylem planı hazırladık. Eylem planı ile ulusal düzeyde uygulamalarda işbirliğini artırarak kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilere yönelik hizmetlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Eylem planı ile ülke genelinde bu alanda iyi uygulama örneklerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız. Ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarına yönelik mesleki donanımlarının artırılması ve ailelerin desteklenmesi yoluyla sunulan eğitim hizmetlerimizi de geliştireceğiz."

EYLEM PLANI DÖRT POLİTİKA ALANINDAN OLUŞUYOR

Yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ulusal eylem planının; "Eğitim Öğretime Erişim", "Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması", "Farkındalık ve Tutum Artırma" ve "Yasal Düzenlemeler" olmak üzere 4 politika alanı, 19 eylem maddesi ve 51 göstergeden oluştuğunu kaydeden Özer, "Eylem planı ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere ülke genelinde sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmayı, izlenebilir ve denetlenebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özer, eylem planının "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldığını duyurdu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri... Melike Arıbaş 15 yaşındaydı! Eski nişanlıdan tam 12 kurşun!
GÜNDEM Melike 15 yaşındaydı! Eski nişanlıdan 12 kurşun!
SON DAKİKA | CHP'den İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar
GÜNDEM CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
İstanbul'da dehşet! Kız kardeşinin sevgilisi 'pompalı'yla öldürdü! - Günün Haberleri
GÜNDEM Kız kardeşinin sevgilisi 'pompalı'yla öldürdü!
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse boş hayallere kapılmasın
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse boş hayallere kapılmasın
Mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 2022 İnfaz iyileştirmesi nedir, ne anlama geliyor? 120 bin mahkuma af yasası gündemde!
GÜNDEM Mahkumlar için af düzenlemesi gündemde!
"MKE'nin vizyonu, yapılamayanı yapmak"
GÜNDEM "MKE'nin vizyonu, yapılamayanı yapmak"
İsveç'in iade ettiği PKK'lı Mahmut Tat cezaevine gönderildi
GÜNDEM İsveç'in iade ettiği PKK'lı Mahmut Tat tutuklandı
DEHŞET | İzmit'te babasını döven kuzenini öldürdü!
GÜNDEM Babasını döven kuzenini öldürdü!
MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti! - Haberler
GÜNDEM MHP Lideri Bahçeli'nin kuzeni trafik kazasında ...
EYT YASASI SON DAKİKA | Gözden kaçan 15 yıl detayı! SSK ve Bağ-Kur'lulara erken emeklilik yolu ve EYT'de prim gün sayıları! 2022 EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak?
GÜNDEM EYT'de gözden kaçan kritik detay! 15 yıl...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.