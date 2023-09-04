Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'e yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz'e 3-2 yenildi.
İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu mücadelesinde milli takım, dördüncü maçında Tel Aviv'de Portekiz ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibine 24-26, 25-21, 25-15, 26-28 ve 13-15'lik setlerle 3-2 yenildi.
Salon: Shlomo Group Arena
Hakemler: Marco Van Zanten (Hollanda), Kenneth Aro (Finlandiya)
Portekiz: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin (Marques, Casas, Tavares, Cunha)
Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Volkan Döne, Faik Samed Güneş, Vahit Emre Savaş)
Setler: 26-24, 21-25, 15-25, 28-26, 15-13
Süre: 136 dakika (27, 31, 23, 36, 19)