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        Haberler Spor Voleybol Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'e yenildi - Voleybol Haberleri

        Milli Erkek Voleybol Takımı, Portekiz'e yenildi

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz'e 3-2 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 23:31 Güncelleme: 04.09.2023 - 23:33
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        İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu mücadelesinde milli takım, dördüncü maçında Tel Aviv'de Portekiz ile karşılaştı.

        Ay-yıldızlı ekip, rakibine 24-26, 25-21, 25-15, 26-28 ve 13-15'lik setlerle 3-2 yenildi.

        Salon: Shlomo Group Arena

        Hakemler: Marco Van Zanten (Hollanda), Kenneth Aro (Finlandiya)

        Portekiz: Da Silva, Martins, Sinfronio, Pinto, Ferreira, Cveticanin (Marques, Casas, Tavares, Cunha)

        Türkiye: Mert Matic, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Volkan Döne, Faik Samed Güneş, Vahit Emre Savaş)

        Setler: 26-24, 21-25, 15-25, 28-26, 15-13

        Süre: 136 dakika (27, 31, 23, 36, 19)

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