Milli eskrimci Nisanur Erbil’den tarihi Grand Prix madalyası Tunus'ta 12 Ocak'tan bu yana devam eden Kılıç Grand Prix'de bugün eskrimci Nisanur Erbil, Türk eskrim tarihinde bir ilki başararak ilk Grand Prix derecesini elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.01.2024 - 00:04 Güncelleme: 15.01.2024 - 00:04 facebook

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