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        Haberler Spor Futbol İtalya Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi - Futbol Haberleri

        Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi

        Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, eylül ayında gösterdiği performansla takımda ayın oyuncusu seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:00
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        Juventus'ta ayın oyuncusu Kenan Yıldız
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        Milli futbolcu Kenan Yıldız, forma giydiği İtalya Serie A ekibi Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi.

        Serie A'nın 7. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Cagliari'yi konuk eden Juventus'ta ayın oyuncusu seçilen milli futbolcuya maç öncesinde plaket verildi.

        Juventus, Cagliari karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

        Karşılaşmada iki takım da penaltıdan skror üretti. Juventus 15. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçerken, Cagliari ise 88. dakikada Razvan Marin ile eşitliği sağladı.

        Juventus'ta Francisco Conceiçao, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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