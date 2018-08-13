Fransız spor dergisi France Football, Ligue 1'de ilk haftanın maçlarında ortaya koydukları performansları nedeniyle haftanın en iyi 11'ine giren oyuncuları açıkladı.

Lille'in, konuk ettiği Rennes'i 3-1 yendiği maçta gösterdiği performansıyla ön plana çıkan Mehmet Zeki, listeye adını yazdırdı.

Lille'in bu yaz İstanbulspor'dan transfer ettiği Mehmet Zeki, Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun, 1981-1983 arasında oynayan Engin Verel'in ardından Lille'de forma giyecek ikinci Türk futbolcu olacağı duyurulmuştu.

Bursaspor altyapısından yetişen Mehmet Zeki, 2016-2017 sezonu öncesinde İstanbulspor'a transfer oldu. Genç sağ bek, Spor Toto 1. Lig'de gösterdiği performansla teknik direktör Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrıldı. Mehmet Zeki, Türkiye'nin Rusya ile geçen ay yaptığı hazırlık maçında da forma giydi.

France Football'un seçtiği haftanın 11'i şöyle:

KALECİ: Benjamin Lecomte (Montpellier)

SAVUNMA: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Luiz Gustavo (Olympique Marsilya), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Ferland Mendy (Olympique Lyon)

ORTA SAHA: Sada Thioub (Nimes), Ibrahima Sissoko (Strasbourg), Dimitri Payet (Olympique Marsilya), Rony Lopes (Monaco)

FORVET: Lois Diony (Saint-Etienne), Naim Sliti (Dijon)

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