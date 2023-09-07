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        Milli futbolcular, Ermenistan maçına hazır

        Eskişehir'de yarın oynanacak Türkiye-Ermenistan maçı öncesinde taraftar alanında kurulan söyleşiye katılan A Mili Takım futbolcuları Zeki Çelik ve Cenk Özkacar, mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:27 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:27
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        Milli futbolcular, galibiyete emin!
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        Eskişehir’de yarın oynanacak Türkiye-Ermenistan maçı öncesinde taraftar alanında kurulan söyleşiye katılan A Mili Takım futbolcuları Zeki Çelik ve Cenk Özkacar, mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarını söyledi.

        A Milli Futbol Takımı'ndan Zeki Çelik ve Cenk Özkacar, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın oynanacak Ermenistan maçı öncesi Eskişehir Valilik Meydanı'na kurulan taraftar alanında söyleşiye katıldı. Soru cevap şeklinde geçen etkinliğe futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Başarılı futbolcular, Eskişehir’de milli maç oynayacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Zeki Çelik, Ermenistan mücadelesinde taraftarların desteğini hissetmek istediklerini ifade ederek, “Karşılaşmada olumsuz bir durum da olabilir ama Allah’ın izniyle o da olmayacak. Kesinlikle kazanacağız. Taraftarlara inanıyoruz. Ermenistan maçını 2-0 kazanırız diyorum” dedi.

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        "ONLARIN DESTEKLERİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

        23 yaşındaki milli futbolcu Cenk Özkacar ise bu tarz müsabakalarda son dakikalara kadar taraftar desteğinin önemli olduğuna değinerek, “Eskişehir’deki taraftarlar ne olursa olsun maçın son dakikasına kadar bizi desteklemeliler. Maçın gidişatına aldanmamalar. Onların desteklerini arkamızda görmek istiyoruz. Umarım biz de onlara kaliteli bir gün yaşatacağız. Ben de maçı 2-0 kazanacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

        Türkiye-Ermenistan karşılaşması için Eskişehir’e gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de Ermenistan maçında galip geleceklerini dile getirdi.

        "ESKİŞEHİR HALKI OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

        Söyleşiyi izleyen futbolseverlerden Korhan Koç, Eskişehir halkı olarak etkinlikten memnun olduklarını aktararak, “Ülkemizdeki gençler için bu etkinlik çok güzel oldu. Onların da ileride daha güzel yerlere varması için, onları örnek alması güzel. Federasyona bu konu için çok teşekkür ediyorum. Eskişehir halkı olarak teşekkür ediyoruz. Şu an çok katılım var. Yarışmalar düzenlendi. Çocuklar yarışmalara iyi katılım sağlıyor. Gençler güzel bir gün geçiriyor. İnşallah yarın da galip gelerek bu etkinliği daha güzel kutlayacağız” cümlelerine yer verdi.

        "GÖNLÜM 3-0'DAN YANA"

        Emir Özcan isimli bir başka futbolsever de skor tahmininde bulunarak, “Etkinlikler güzel. Penaltı atışı yaptık. Turnuvalar da yapıyorlar. Zeki Çelik ve Cenk Özkacar geldi. Zeki ağabeyi 4 yıl önceki maçta da gördüm. Maça biletleri de aldık. Yarın maça gideceğiz. Hata yapmazsalar, gol yemeyiz. Gönlüm 3-0’dan yana” diye konuştu.

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