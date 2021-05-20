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Milli futbolcular Halil Dervişoğlu ve Abdülkadir Ömür'den EURO 2020 değerlendirmesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için Antalya'ya gelen milli futbolcular Halil Dervişoğlu ve Abdülkadir Ömür, turnuvada başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandıklarını söyledi

Milli futbolcular Halil Dervişoğlu ve Abdülkadir Ömür'den EURO 2020 değerlendirmesi

Ay-yıldızlı ekibin genç oyuncuları Halil Dervişoğlu ve Abdülkadir Ömür sorularını yanıtladı.

A Milli Takım aday kadrosunda yer aldığı için gururlu olduğunu aktaran Halil Dervişoğlu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah bu yolda uzun yıllar devam edeceğiz. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile zorlu maçlar oynayacaklarını vurgulayan Halil, "Ama bizim takım da çok iyi oyunculara sahip. Bugüne kadar çok iyi maçlar oynadık. İnşallah takım elinden geleni verecek ve hayırlı maçlar olacak." şeklinde konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Halil Dervişoğlu, Süper Lig'de Galatasaray'ın averajla kaçırdığı şampiyonluk hakkında ise şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Elimizden geleni verdik. Son maçı kazandık ama yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki sene ya da böyle bir şans elimize geçtiğinde değerlendiririz."

Halil, "Gelecek sezon da Galatasaray formasını giyecek misin?" sorusuna ise "Bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Şu an söyleyebileceğim başka bir şey yok." yanıtını verdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL BAŞLAR VE HER ŞEY GÜZEL BİTER

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, EURO 2020'deki hedefleri hakkında, "Herkes gelecek biz de elimizden geleni yapacağız, bir eleme olacak. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabiliriz. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter." ifadelerini kullandı.

Gruptaki rakiplerini de değerlendiren Abdülkadir, "Zor bir grup gibi gözüküyor ama Türk Milli Takımı da gayet güçlü bir takım. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.

"SAKATLIĞI ATLATTIM"

Genç oyuncu, A Milli Takım'ın EURO 2020'ye gidecek son kadrosu içinde de yer almak istediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Sakatlığı atlattım. Burada da performansımı geliştirmeye çalışacağım. Kadroda içerisinde kalmaya çalışacağım. İnşallah başarabilirim."

​​​​​​​BURAK YILMAZ VE YUSUF YAZICI'YA ŞAMPİYONLUK MESAJI

Abdülkadir son olarak, Fransa Ligi'nde Lille ile şampiyonluğa çok yakın olan eski takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya ise şu mesajı yolladı:

"Gurur duyuyoruz. Hepsi benim ağabeyim. Ağabeyim gibi seviyorum onları. Onların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Umarım şampiyon olurlar, biz de mutlu oluruz."

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