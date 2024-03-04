Emeklilere milli gelir zammı müjdesi! Milli gelir zammı ne zaman hesaplara yatacak?
TÜİK, 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranını yüzde 4,5 olarak açıkladı. Beklenen rakamın üzerinde gelen veriler, emekli vatandaşlara milli gelir zammı müjdesi getirdi. Şimdi, milyonlarca emeklinin maaşına milli gelir zammı eklenecek ve maaşlar yeniden hesaplanacak. Peki, emekli maaşı milli gelir zammı ne zaman yatacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir son dakika gelişmesi ile emekli aylıklarına, 'milli gelir zammı' yapılacağı duyuruldu. Orta Vadeli Program kapsamında; gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) oranının artması, emekli maaşlarında artış yaşanmasını sağladı. Şimdi, emekli maaşları bir kez daha hesaplanacak ve yeni zam da üzerine ilave edilecek. Peki, emekli maaşı milli gelir zammı ne zaman yatacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, milli gelir zammına dair tüm detaylar...
MİLLİ GELİR ZAMMI NEDİR?
Milli gelir zammı; gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranı ile paralel olarak emekli vatandaşlara yapılan zam anlamına gelir. 2023 yılı için tahmin edilen GSYH büyüme oranı yüzde 4,4 oranında idi ancak açıklanan rakam yüzde 4,5 oldu.
Şimdi, bu yıl emekli olan vatadaşlara aradaki farktan dolayı milli gelir zammı yapılacak.
MİLLİ GELİR ZAMMI NE KADAR, KİMLER ALABİLİR?
Bu yıl emekli olanların aylıkları yeniden hesaplanacak. Yeni hesaplama sonunda bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda artış olacak.