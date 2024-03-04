MİLLİ GELİR ZAMMI NEDİR?

Milli gelir zammı; gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranı ile paralel olarak emekli vatandaşlara yapılan zam anlamına gelir. 2023 yılı için tahmin edilen GSYH büyüme oranı yüzde 4,4 oranında idi ancak açıklanan rakam yüzde 4,5 oldu.

Şimdi, bu yıl emekli olan vatadaşlara aradaki farktan dolayı milli gelir zammı yapılacak.