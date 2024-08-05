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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli güreşçi Enes Başar, Olimpiyatlarda son 16'da - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli güreşçi Enes Başar, Olimpiyatlarda son 16'da

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları bugün başladı. Milli güreşçi Enes Başar, 7-0 geriye düştüğü Sırp güreşçi Tibilov karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçtan 8-7 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:35 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:35
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        Enes Başar'dan tarihi geri dönüş!
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        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Enes Başar, erkekler 60 kilo grekoromen stilde mindere çıktı.

        Sırp güreşçi Georgij Tibilov ile karşı karşıya gelen Enes Başar, ilk yarısını 7-0 geride kapattığı müsabakadan 8-7'lik galibiyetle ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

        Milli güreşçi, son 16 turunda bugün Romanyalı Razvan Arnaut ile karşı karşıya gelecek.

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