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Milli güreşçi İsmail Gün, Avrupa 3.'sü!

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden İsmail Gün, grekoromen stil 67 kiloda kürsüye çıktı. Milli güreşçimiz, bronz madalya müsabakasında rakibi Norveçli Haavard Joergensen'i devirip 3. oldu

01 Ağustos 2018 Çarşamba, 21:42:52 | Güncelleme:

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda İsmail Gün, bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü gününde İsmail Gün, repesaj maçında Ukraynalı Sergi Hrushyn'i yendikten sonra Norveçli Haavard Joergensen ile karşılaştı. Rakibi mağlup eden İsmail Gün, bronz madalya kazandı.

Şampiyonada kadınlar 50 kiloda Aynur Erge ve 76 kiloda Ayşegül Özbeğe finale yükselirken, 55 kiloda Eda Tekin, 59 kiloda Hatice Ece Tekin ve 68 kiloda Kadriye Aksoy madalya için repesaj maçına çıkacak.

 "YER GÜREŞİNİ DE ÖĞRENECEĞİZ"

 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, Genç Milli Takım'ın geçen yıl Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu belirterek, "Dünya Güreş Birliği (UWW) bu sene kural değişikliğine gitti. Yeni değişen kurallara, gördüğümüz kadarıyla çok adaptasyon yok. Biraz çalışılması lazım. Bir ay sonra Dünya Şampiyonası var. Antrenörlerle de değerlendirdik, bu bir ay içerisinde mümkün olduğu kadar yer güreşini çalışacaklar. Ayakta iyiyiz ama yerde kötüyüz. Geçmişte yer güreşi yoktu, şimdi yeni geldi. Bu sene ilk defa yer güreşiyle tanıştılar. Dolayısıyla böyle bir talihsizlik oldu." diye konuştu.

"DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK KOLAY DEĞİL"

Genç güreşçilerin zamanla tecrübe kazanacağını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu değişime, hemen ayak uydurmak kolay değil ama bunu yapacağız. Yer güreşini de öğreneceğiz, öğreteceğiz. Yani yerde, indirdiklerinde grekoromende başarılı olmak istiyorsan ya çekeceksin ya da çırpacaksın. Kendin de partere düştüğün vakit puan vermeyeceksin. Bunları öğrenmedikten, yapmadıktan, yapamadıktan sonra grekoromende başarılı olmak mümkün değil. İnşallah en kısa zamanda bu süreci tamamlayacağız ve daha önceki senelerde olduğu gibi Türk güreşini layık olduğu yerlere taşıyacağız. Yeniden büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. En büyük hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Belki bu sporcularımızın içinde 2020'de güreşebilecek olanlar olacak. Biz 2020, 2024 hedeflerimize doğru emin adımlarla devam ediyoruz. Amacımız ülkemizi başarıyla temsil etmek."

Bronz madalya kazanan İsmail Gün ise "Hem kulüp hocam hem de milli takım antrenörüme teşekkür ederim. Buralara kadar bizi getirdiler. Üçüncü olduk. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda birinci olacağız. Hedefimiz bu. Çok Bana destek olanlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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