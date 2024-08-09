Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024'e son 16 turunda veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, son 16 turunda organizasyona veda ederken, hedefini Los Angeles 2028 olarak belirledi.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda ABD'li Kayla Colleenn Miracle'a 12-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı kulübün sporcusu olan Nesrin Baş, yaptığı açıklamada, "Ben elimden geleni yaptım ama bazen olmuyor. Burada olmak da gerçekten gurur verici. Çalıştım, emek verdim ama bazen nasip olmayınca olmuyor. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkeme ve Beşiktaş'ıma altın madalyayı getireceğime inanıyorum. Emek veren, dua eden herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: 2028'DE NESRİN'İ BÜYÜK BAŞARILARLA GÖRMEK İSTİYORUZ

Hasan Arat da güreşte Nesrin Baş ve Taha Akgül'ün müsabakalarını, İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic ile birlikte takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Nesrin, Beşiktaş'ın ve Türk Milli Takımı'nın önemli sporcusu. Nesrin, bugün olimpiyatlardaki ilk maçına çıktı. Nesrin, dünya gençler şampiyonu. Beşiktaş'ın büyük gururlarından birisi. Bugün bizleri, Beşiktaşı'mızı, ay-yıldızı burada temsil ettiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Senin maçını İsveç Kralı'yla seyrettim. Burada dünyanın en önemli sporcuları maç kaybedebilir. Sen dünyada ilk 16'nın içindesin. İnşallah Los Angeles 2028'de Nesrin'i büyük başarılarla görmek istiyoruz.