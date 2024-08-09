Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024'te son 16 turunda kaybetti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli güreşçi Nesrin Baş, Paris 2024'te son 16 turunda kaybetti

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Nesrin Baş son 16 turunda ABD'li rakibine yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nesrin Baş son 16 turunda kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Nesrin Baş, kadınlar 62 kiloda ABD'li Kayla Colleenn Miracle ile karşı karşıya geldi.

        Milli sporcu, müsabakadan 12-2 mağlup ayrıldı.

        Nesrin Baş, ABD'li güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için yarın repesajda mücadele verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde 'yasak aşk' detayı!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Altyapı çalışmasında tesadüfen bulundu!
        Altyapı çalışmasında tesadüfen bulundu!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası