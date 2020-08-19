Milli güreşçiler çalışmalara hız verdi - ANKARA

AA

Koronavirüs salgını dolayısıyla uzun bir süre evlerinde çalışan milli sporcular, "yeni normalleşme" ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığının izniyle antrenmanlara yeniden başladı.Milli güreşçiler, aralık ayında Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.Antalya'da kamp yapan Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımları, hem kondisyon ağırlıklı idmanlar gerçekleştirdi hem de moral depoladı. Kadın Milli Takımı ise Bolu kampıyla hazırlıklarına devam etti.Milli güreşçiler Süleyman Atlı ve Selahattin Kılıçsallayan, Kovid-19 salgını süreci ve çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi Süleyman Atlı, dünyayı saran Kovid-19 salgınının sporcuları da etkilediğine dikkati çekti.Bu durumu avantaja dönüştürmeye çalıştıklarını belirten 26 yaşındaki güreşçi, "Bu süreci dezavantaj değil avantaj olarak belirleyip arkadaşlarımızla WhatsApp grubu kurarak çalışmalarımıza devam ettik." dedi.Süleyman, normalleşme süreciyle kampların yeniden başladığını hatırlatarak, "Antalya'da milli takım kampındayız. Dünya Şampiyonası eğer düzenlenirse hazır bir şekilde gideceğimize eminim. Takım arkadaşlarımızla beraber çalışmalara devam ediyoruz." diye konuştu.- Selahattin Kılıçsallayan: "Tedbirlere uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz"Dünya Güreş Şampiyonası'na yoğunlaştıklarını söyleyen Avrupa ikincisi Selahattin Kılıçsallayan ise şu ifadeleri kullandı:"Kovid-19 ülkemizde görüldüğü günden itibaren belli kısıtlamalar olmuştu. Biz de antrenmanlarımızı evimizde yapıyorduk. Bakanlığımızın izniyle milli takım kamplarımız açıldı. Koronavirüs tedbirlerine uyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Aralık ayında Dünya Şampiyonası'nın yapılması planlanıyor. Takım halinde en iyi şekilde hazırlanıp, burada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum."