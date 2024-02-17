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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçiler Muhammet Karavuş'tan gümüş, İbrahim Çiftçi'den bronz madalya - Diğer Haberleri

        Milli güreşçiler Muhammet Karavuş'tan gümüş, İbrahim Çiftçi'den bronz madalya

        Romanya'da milli güreşçiler Muhammet Karavuş'tan gümüş, İbrahim Çiftçi'den bronz madalya geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:19
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        Karavuş'tan gümüş, Çiftçi'den bronz
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        Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda 57 kiloda ülkemizi temsil eden Muhammet Karavuş, finalde Ermenistanlı rakibi Arsen Harutyunyan'a mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

        97 kiloda mücadele eden İbrahim Çiftçi ise Macar rakibi Vladislav Baitcaev'i 6-5 yenerek bronz madalyaya uzandı.

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