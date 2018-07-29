U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda miller topladığı 51 madalya ile rekora imza attı.



İtalya’nın Milano şehrinde organize edilen şampiyonada milli halterciler; 11 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 51 madalya ile Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi oldu.

Şampiyonaya 22 ülkeden 331 sporcu katıldı. Milli takım 16 erkek, 16 bayan olmak üzere toplam 32 sporcuyla katıldı. Müsabakalar sonrasında ülke sıralamasında U17 bayan takımı 558 puanla birinci, 534 puanla Gürcistan ikinci, İtalya 511 puanla üçüncü, Azerbaycan 471 puanla dördüncü oldu. U17 erkek takımı 343 puanla üçüncü, 393 puanla Romanya birinci, Azerbaycan 390 puanla ikinci oldu. 343 puanla Ermenistan dördüncü oldu. U15 bayan takımı 554 puanla birinci, 468 puanla İtalya ikinci, Azerbaycan 409 puanla üçüncü oldu. U15 erkek takımı 550 puanla ikinci, 514 puanla Azerbaycan birinci, Bulgaristan 419 puanla üçüncü oldu. 399 puanla Polonya dördüncü oldu.

"TARİH YAZDIK"

Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, İtalya’da çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Taşpınar, “Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Sporcularımız İtalya’da adeta tarih yazdı. Madalyalar kazanıp rekorlar kırdılar. Avrupa şampiyonasında 51 madalya kazanmak çok önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

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