Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024'e veda etti!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turunda Japon Takanori Nagase'ye kaybederek organizasyona veda etti.
Giriş: 30.07.2024 - 14:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:41
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya geldi.
Rakibine waza-ari puanıyla 1-0 mağlup olan Albayrak, olimpiyat oyunlarına son 16 turunda veda etti.
Albayrak, Japon rakibine Tokyo 2020'de son 32 turunda da kaybetmişti.
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