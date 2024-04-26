Milli judocu Vedat Albayrak'tan bronz madalya
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, İsrailli rakibi Sagi Muki'yi mağlup ederek bronz madalya kazandı
Giriş: 26.04.2024 - 20:55 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:55
Avrupa Judo Şampiyonası, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştiriliyor. Erkekler 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, bronz madalya maçında Sagi Muki ile karşılaştı. Albayrak, rakibini altın puanla mağlup etti ve bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonanın geride kalan kısmında 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
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