Milli kahraman Livakovic

NELER SÖYLEDİ?

Livakovic maçın ardından şöyle konuştu:

"Bireysel anlamda turnuvanın en iyi takımı Brezilya'yı eledik. Şu anda duygularımı tarif etmem çok zor. Kendi performansıma gelecek olursak. Nefesim tükenene kadar savunacağım."