Rize’de düzenlenen Türkiye Ümit Genç 21 Yaş Altı Karate Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Diyarbekir Spor Kulübü lisanslı milli karatecisi Sena Kızılaslan, takım arkadaşı Muhammed Yusuf Yazar ile Türkiye karate milli takım antrenörü Mehmet Yazar'ın yönetiminde Budapeşte'ye gitti.

13 ülkeden 36 kulüp ve bin 100'e yakın sporcunun mücadele edeceği turnuvada Diyarbakırlı karateciler madalya için ter dökecek.

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