Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plovdiv kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek ve misafir ülke Ukrayna'dan sporcular mücadele etti.

Milliler, şampiyonayı 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Ayrıca milliler, erkekler klasmanında şampiyonluk kupasını kaldırırken, kadınlar ve genel klasmanda üçüncü oldu.

Balkan Kürek Şampiyonası'nda kürsüde yer alan milli sporcular şunlar:

Altın madalya:

Genç erkekler dört tek: Mehmet Çapanoğlu-Ömer Faruk Şahiner-Behlül Uyar-Halil İbrahim Güzelbay

Genç erkekler iki çifte: Denizhan Aydın-Hamza Mert Avunduk

Yıldız erkekler sekiz tek dümencili: Hakan Berk Örkmez-İlyas Çağatay Ürdem-Oğuzhan Acar-Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt-Furkan Kazan-Hakan Alaybeyoğlu-Kağan Alaybeyoğlu-Dağhan Türer

Genç kızlar sekiz tek dümencili: Didem Sürer-Nigar Hatun Demiroğlu-Elis Özbay-Miray Kasap-Sude Doğaner-Candan Yalman-Petek Hepsağ-Ebru Akınal-Dağhan Türer

Yıldız erkekler iki tek: İlyas Çağatay Ürdem-Oğuzhan Acar

Genç erkekler sekiz tek dümencili: Cem Avat-Emir Saygılı-Behlül Uyar-Halil İbrahim Güzelbay-Mehmet Çapanoğlu-Emre Kubilay Oğuz-Barış Ertürk-Oğuz Okansu-Dağhan Türer

Gümüş madalya:

Yıldız erkekler iki çifte: Samet Kaban-Enver Erman

Yıldız kızlar iki çifte: Sude Doğaner-Zeynep Ece Tilki

Genç kız tek çifte: Petek Hepsağ

Bronz madalya:

Genç kızlar dört tek: Didem Sürer-Nigar Hatun Demiroğlu-Miray Kasap-Elis Özbay

Yıldız kız tek çifte: Azra Alkan

Yıldız erkekler dört tek: Hakan Berk Örkmez-Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt-Furkan Kazan

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