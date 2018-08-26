Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plovdiv kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek ve misafir ülke Ukrayna'dan sporcular mücadele etti.
Milliler, şampiyonayı 6 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı. Ayrıca milliler, erkekler klasmanında şampiyonluk kupasını kaldırırken, kadınlar ve genel klasmanda üçüncü oldu.
Balkan Kürek Şampiyonası'nda kürsüde yer alan milli sporcular şunlar:
Altın madalya:
Genç erkekler dört tek: Mehmet Çapanoğlu-Ömer Faruk Şahiner-Behlül Uyar-Halil İbrahim Güzelbay
Genç erkekler iki çifte: Denizhan Aydın-Hamza Mert Avunduk
Yıldız erkekler sekiz tek dümencili: Hakan Berk Örkmez-İlyas Çağatay Ürdem-Oğuzhan Acar-Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt-Furkan Kazan-Hakan Alaybeyoğlu-Kağan Alaybeyoğlu-Dağhan Türer
Genç kızlar sekiz tek dümencili: Didem Sürer-Nigar Hatun Demiroğlu-Elis Özbay-Miray Kasap-Sude Doğaner-Candan Yalman-Petek Hepsağ-Ebru Akınal-Dağhan Türer
Yıldız erkekler iki tek: İlyas Çağatay Ürdem-Oğuzhan Acar
Genç erkekler sekiz tek dümencili: Cem Avat-Emir Saygılı-Behlül Uyar-Halil İbrahim Güzelbay-Mehmet Çapanoğlu-Emre Kubilay Oğuz-Barış Ertürk-Oğuz Okansu-Dağhan Türer
Gümüş madalya:
Yıldız erkekler iki çifte: Samet Kaban-Enver Erman
Yıldız kızlar iki çifte: Sude Doğaner-Zeynep Ece Tilki
Genç kız tek çifte: Petek Hepsağ
Bronz madalya:
Genç kızlar dört tek: Didem Sürer-Nigar Hatun Demiroğlu-Miray Kasap-Elis Özbay
Yıldız kız tek çifte: Azra Alkan
Yıldız erkekler dört tek: Hakan Berk Örkmez-Yunus Emre Çegen-Ulaş Kurt-Furkan Kazan
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