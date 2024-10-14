İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım muhtemel 11'i
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında İzlanda'ya konuk olacak. Grupta çıktığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan ay-yıldızlılar, 7 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milliler, İzlanda'yı mağlup ettiği takdirde ilk 2 sırayı garantileyecek. Kritik mücadele öncesi Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, UEFA Uluslar Ligi İzlanda - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve Vincenzo Montella'nın muhtemel 11'i...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Grupta 4 puanla ilk sırada yer alan Montella ve öğrencileri, İzlanda engelini de aşarak liderliği sürdürmek istiyor. Ay-Yıldızlılar, rakibi ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İzlanda - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İzlanda - Türkiye maçı, 14 Ekim 2024 Pazartesi günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.
Milli maç, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.
İZLANDA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İzlanda - Türkiye milli maçı TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
İzlanda: Valdimarsson, Lunddal, Ingason, Gretarson, Tomasson, Willumson, Gudmundsson, Ellertsson, Anderson, Oskarsson, Gudjohnsen.
Türkiye: Uğurcan, M.Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Kerem, Kenan, Bertuğ.
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla milli maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK
A Milli Takım'da, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor.
Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU
Türkiye, Karadağ galibiyetinin ardından puanını 7’ye yükseltti ve grup birinciliği için önemli bir adım attı.
A Milli Takım’ın rakibi İzlanda ise grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan topladı.
Grupta güncel puan durumu şu şekilde;
1- TÜRKİYE 7 PUAN
2- Galler 5 puan
3- İzlanda 4 puan
4- Karadağ 0 puan