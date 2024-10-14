A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Grupta 4 puanla ilk sırada yer alan Montella ve öğrencileri, İzlanda engelini de aşarak liderliği sürdürmek istiyor. Ay-Yıldızlılar, rakibi ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 yenilgi alırken, yalnızca 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İzlanda - Türkiye maçı canlı izle kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…